Шмигаль призвал США отключить от SWIFT все банки РФ, а также признать Россию страной-спонсором терроризма
Премьер-министр Украины Денис Шигаль во время рабочего визита в США провел встречу с Госсекретарем Энтони Блинкеном и призвал американцев отключить от SWIFT абсолютно все российские банки, а также признать Россию страной-спонсором терроризма
Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
"Во время каждой встречи с нашими американскими партнерами мы чувствуем невероятную поддержку и готовность помогать Украине. Абсолютно все, с кем встретился в Вашингтоне, верят в нашу победу. Цивилизованный мир объединился вокруг Украины и украинцев, и потому мы обязательно победим" , – написал премьер.
Также он добавил, что надеется, что США будут дипломатично и экономически способствовать реализации европейской перспективы Украины и вступлению нашей страны в ЕС.
Госсекретарь Блинкен заверил, что США продолжат максимально поддерживать Украину и будут и дальше активно координировать свои действия с европейскими союзниками, чтобы усилить давление на Россию.
- Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль обсудил с министром финансов США Джанет Йеллен вопрос увеличения финансовой поддержки Украины и необходимость усиления санкционного давления против России
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