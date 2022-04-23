Шмигаль призвал США отключить от SWIFT все банки РФ, а также признать Россию страной-спонсором терроризма

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.



"Во время каждой встречи с нашими американскими партнерами мы чувствуем невероятную поддержку и готовность помогать Украине. Абсолютно все, с кем встретился в Вашингтоне, верят в нашу победу. Цивилизованный мир объединился вокруг Украины и украинцев, и потому мы обязательно победим" , – написал премьер.



Также он добавил, что надеется, что США будут дипломатично и экономически способствовать реализации европейской перспективы Украины и вступлению нашей страны в ЕС.



Госсекретарь Блинкен заверил, что США продолжат максимально поддерживать Украину и будут и дальше активно координировать свои действия с европейскими союзниками, чтобы усилить давление на Россию.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль обсудил с министром финансов США Джанет Йеллен вопрос увеличения финансовой поддержки Украины и необходимость усиления санкционного давления против России