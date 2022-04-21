Шмыгаль рассказал, о чем договорился во время визита в США

Об этом он заявил в Telegram.

"Оружие, финансы и санкции. Главные темы нашего визита в Вашингтон. С министром финансов США Джанет Йеллен обсудили вопрос увеличения финансовой поддержки Украины и необходимость усиления санкционного давления против России", – говорится в сообщении.



Шмыгаль отметил, что апрель будет тяжелым месяцем для украинского бюджета, поэтому Украина нуждается в поддержке от союзников уже сейчас. 500 млн долларов для украинского бюджета, которые выделяют США, безусловно, станут весомой поддержкой.

Украинский премьер также обсудил с Еллен вопрос наполнения созданного украинским правительством U24RecoveryFund. Этот Фонд поможет аккумулировать средства, чтобы продолжать финансировать украинскую армию, все социальные обязательства, восстановление экономики и инфраструктуры.

Кроме этого, на встрече в США обсудили новые санкции против России, нефтяное эмбарго и остановку банковской системы РФ.

"Российские банки ищут способы обойти санкционные политики, поэтому мы договорились совместно закрывать любые лазейки для них. Российская банковская система должна быть отрезана от мира", - добавил Шмыгаль.