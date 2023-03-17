Даже лучшие намерения имеют отрицательный результат, когда они воплощаются хаотично, непрозрачно, наспех, и когда процессом их воплощения управляют в ручном режиме из-за закрытых дверей. Это непрофессионально. Это нестратегически. Из этого не следует ничего хорошего.

Что означает отсутствие (до сих пор) президентского указа о присуждении премий и принятии решения о введении дополнительных номинаций?

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1. Неуважение к обществу, которое планировали держать в напряжении и неведении вплоть до мая.

2. Неуважение к Комитету, которому якобы сказали: "Эй, куда собрались? Кого это вы здесь нам понавыбирали? А ну назад! Сейчас мы вам расскажем, что правильно и актуально".

3. Наконец, неуважение к самим лауреатам, каждому/каждой из которых (в каждой из номинаций!) решили привлечь "правильного" лауреата-визави. Мол, вот вы хорошие, но вот вам, посмотрите, кто внес вклад в Победу. И этими "не совсем победными" лауреатами оказались бы, например, Ирина Целик, снявшая фильм, рассказавший миру о ежедневной реальности российской агрессии против Украины, или Катя Калитко, поэтесса и волонтер, один из важнейших поэтических голосов нашей войны и Победы.

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Будем следить, чтобы украинская культура не двигалась по сигналам с пульта управления за закрытой "высокой" дверью ОП или МКИП

Считаю, что нынешний состав Комитета, мои замечательные коллеги и партнеры по увлекательных, порой горячих дискуссиях сделали немало, чтобы Национальная премия Украины имени Т. Шевченко двигала нас вперед, а не покрывала глазурью экспонаты из прошлых эпох. Мы уходим, но будем все время здесь. Будем следить, чтобы украинская культура не двигалась по сигналам с пульта управления за закрытой "высокой" дверью ОП или МКИП. Это не угроза, это просто напоминание.

А украинскому обществу хочется сказать от себя словами нашего Патрона:

Ми не лукавили з тобою,

Ми просто йшли; у нас нема

Зерна неправди за собою.

Ходімо ж, доленько моя!

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Об авторе. Остап Сливинский, поэт, переводчик, литературовед

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