Шевченковская премия не должна покрывать глазурью экспонаты из прошлых эпох
По поводу заявления о Премии и нашего коллективного сложения полномочий как членов Комитета хочу сказать такое
Даже лучшие намерения имеют отрицательный результат, когда они воплощаются хаотично, непрозрачно, наспех, и когда процессом их воплощения управляют в ручном режиме из-за закрытых дверей. Это непрофессионально. Это нестратегически. Из этого не следует ничего хорошего.
Что означает отсутствие (до сих пор) президентского указа о присуждении премий и принятии решения о введении дополнительных номинаций?
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1. Неуважение к обществу, которое планировали держать в напряжении и неведении вплоть до мая.
2. Неуважение к Комитету, которому якобы сказали: "Эй, куда собрались? Кого это вы здесь нам понавыбирали? А ну назад! Сейчас мы вам расскажем, что правильно и актуально".
3. Наконец, неуважение к самим лауреатам, каждому/каждой из которых (в каждой из номинаций!) решили привлечь "правильного" лауреата-визави. Мол, вот вы хорошие, но вот вам, посмотрите, кто внес вклад в Победу. И этими "не совсем победными" лауреатами оказались бы, например, Ирина Целик, снявшая фильм, рассказавший миру о ежедневной реальности российской агрессии против Украины, или Катя Калитко, поэтесса и волонтер, один из важнейших поэтических голосов нашей войны и Победы.
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Будем следить, чтобы украинская культура не двигалась по сигналам с пульта управления за закрытой "высокой" дверью ОП или МКИП
Считаю, что нынешний состав Комитета, мои замечательные коллеги и партнеры по увлекательных, порой горячих дискуссиях сделали немало, чтобы Национальная премия Украины имени Т. Шевченко двигала нас вперед, а не покрывала глазурью экспонаты из прошлых эпох. Мы уходим, но будем все время здесь. Будем следить, чтобы украинская культура не двигалась по сигналам с пульта управления за закрытой "высокой" дверью ОП или МКИП. Это не угроза, это просто напоминание.
А украинскому обществу хочется сказать от себя словами нашего Патрона:
Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою.
Ходімо ж, доленько моя!
Об авторе. Остап Сливинский, поэт, переводчик, литературовед
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