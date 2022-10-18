Видео обнародовала гуманитарная платформа UNITED24

Шевченко произнес речь перед тем, как вручить "Золотой мяч" лучшей футболистке 2022 года испанке Алексии Путельяс.

"Это очень сложный момент для всех украинцев, когда война началась. Я очень горжусь тем, как моя страна защищается и воюет за свободу против врага. Я вовлечен во многие гуманитарные и медицинские проекты вместе. Очень важно помнить, что война до сих пор продолжается. Но важнее всего оставаться с Украиной и помогать", - сказал Шевченко.

Он также напомнил, как сам в 2004 году получил "Золотой мяч".

"Я был молодым и очень амбициозным. Выиграть "Золотой мяч" всегда было моей мечтой. У меня были хорошие примеры, такие как Олег Блохин и Игорь Беланов, которые выигрывали "Золотой мяч". Я очень рад, что я в этом списке", - рассказал Шевченко.

17 октября обладателем "Золотого мяча" стал Карим Бензема .

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