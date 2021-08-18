"Шахтер" представил фанатам необычный комплект новой формы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный Instagram "Шахтера".



Компания Puma, которая разработала дизайн, отмечает, что новая форма "Шахтера" бросает вызов традициям и переосмысливает обычные комплекты в новом стиле. Дизайн сочетает культуру футбола и уличной одежды.

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Также интересная особенность, что на новых футболках эмблема клуба расположена на тыльной стороне под воротником. В самом центре размещено название ФК "Шахтер". Надпись выполнена индивидуальным шрифтом.



Традиционно логотип Puma находится в центре, предоставляя баланс дизайна.

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