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Главная Спорт "Шахтер" представил фанатам необычный комплект новой формы

"Шахтер" представил фанатам необычный комплект новой формы

18 августа, 2021 среда
21:01
Спорт

Донецкий "Шахтер" презентовал третий комплект игровой формы на этот сезон

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный Instagram "Шахтера".

Компания Puma, которая разработала дизайн, отмечает, что новая форма "Шахтера" бросает вызов традициям и переосмысливает обычные комплекты в новом стиле. Дизайн сочетает культуру футбола и уличной одежды.

Также интересная особенность, что на новых футболках эмблема клуба расположена на тыльной стороне под воротником. В самом центре размещено название ФК "Шахтер". Надпись выполнена индивидуальным шрифтом.

Традиционно логотип Puma находится в центре, предоставляя баланс дизайна.

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