Северодонецк почти на 70% разрушен, – глава ВГА Александр Стрюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.



"Северодонецк почти на 70% разрушен", – сказал глава военно-гражданской администрации Александр Стрюк и добавил, что в городе осталось около 20 тыс. горожан из 130 тыс., живших там до войны.

Добавим, что в течение суток оккупанты пытались штурмовать Марьинку, но, по сообщению Генштаба, эти попытки были безуспешными