Северодонецк почти на 70% разрушен, – глава ВГА Александр Стрюк
Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка в Луганской области Александр Стрюк заявил о том, что город разрушен практически на 70%
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Северодонецк почти на 70% разрушен", – сказал глава военно-гражданской администрации Александр Стрюк и добавил, что в городе осталось около 20 тыс. горожан из 130 тыс., живших там до войны.
- Добавим, что в течение суток оккупанты пытались штурмовать Марьинку, но, по сообщению Генштаба, эти попытки были безуспешными
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