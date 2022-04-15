На протяжении суток оккупанты пытались штурмовать Марьинку, но безуспешно, - Генштаб

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.



"В течение текущих суток на всех направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Враг не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и пытается вести наступление на отдельных направлениях. Продолжаются авиационные удары по городу Мариуполю. Продолжается частичная блокада Харькова" , – говорится в сообщении.



Отмечают, что на Донецком направлении противник пытался совершить штурм Марьинки, однако безуспешно.

Как отмечается, в нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты на временно занятых территориях продолжают ущемлять права граждан Украины. Нарушая правила ведения войны, диверсионно-разведывательные группы врага для проведения диверсий на территории Украины похищают или, угрожая физической расправой, забирают автомобильный транспорт и гражданскую одежду у местных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все страны должны быть готовы к тому, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие против Украины.

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Во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использование зданий и близлежащих территорий общеобразовательных учреждений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники.В Генштабе отмечают, что подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные оборонные рубежи, наносить врагу потери и постепенно освобождать населенные пункты от войск российских захватчиков.