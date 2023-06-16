В пятницу, 16 июня, сборная Украины встречается в Скопье с Северной Македонией в матче квалификации Евро-2024. Эспрессо проведет текстовые онлайн игры. Начало – 21:45

Сборная Украины начала отбор чемпионата Европы 26 марта по поражению от Англии – 0:2. Действиями национальной команды в этой игре руководил исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань.

На игру против Северной Македонии украинцев выведет новый главный тренер Сергей Ребров, назначенный 7 июня на должность . В дебютной игре под его руководством Украина 12 июня в Бремене сыграла вничью 3:3 с Германией .

Северная Македония начала квалификацию с победы над Мальтой – 2:1.

Украина и Северная Македония раньше встречались пять раз. Украинцы выиграли четыре раза, в одной встрече была зафиксирована ничья. Последний раз команды играли в июне 2021 года на групповом раунде финальной части ЧЕ. Наши футболисты одержали победу 2:1 .