СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру
Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года
Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
В результате обстрела подтверждена гибель 40 человек, среди них – 3 ребенка. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей. В многоэтажке полностью разрушены 72 квартиры, повреждены – 236, а также уничтожены 25 автомобилей.
"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно – чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет возмездия. И она обязательно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов, и с каждым днем войны расширяет и дополняет его", – отметил глава СБУ Василий Малюк.
По фактам очередного военного преступления РФ следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки РФ.
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Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих РФ, среди которых:
командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;
командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года;
начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года;
штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;
штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;
инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года.
Кроме того, в результате осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома. По состоянию на вечер 15 января было известно, что ранены по меньшей мере 75 человек, 12 в тяжелом состоянии, 40 погибли, 43 человека в розыске. Предварительно было разрушено 72 квартиры и повреждено более 230 квартир.
- Специалисты украинской частной OSINT-компании Molfar установили имена 44 россиян, действия которых, вероятно, привели к ракетной атаке 14 января 2023 года по многоэтажке в Днепре.
- Мир начал реагировать на такие действия РФ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил российскую атаку на жилую многоэтажку 14 января и назвал ее "отвратительной и неприемлемой".
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал, что Россия сознательно атакует гражданские объекты Украины и обстреливает мирных граждан, поэтому мировое сообщество должно остановить страну-агрессора.
- В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников Украины предоставить нашей стране больше оружия, в частности, танки и средства ПВО. Каллас отметила: "Атаками на Днепр и другие места в Украине Россия снова доказала, что оно террористическое государство".
- А глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что преступления россиян не останутся безнаказанными, в том числе и ракетный удар по жилому дому.
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