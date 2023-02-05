Сборный образ депутата: перечень добродетелей по требованию народа
Народный избранник должен быть ярым демократом, который является сторонником жесткой диктатуры и поддерживает легализацию марихуаны, оружия и проституции
Одни хотят новых лиц, другие хотят умных и компетентных, третьи хотят опытных, четвертые хотят известных, пятые хотят, чтобы работали хорошо, но бесплатно. Это о том, каким должен быть украинский нардеп. Попробуем составить сборный образ украинского народного избранника, чтобы нравился всем и не вызывал нареканий.
Нардеп должен быть молодым парнем пятидесяти лет.
Чтобы никогда не работал в госструктурах, но с огромным успешным опытом госуправления.
Крепкий хозяйственник, у которого не должно быть собственной квартиры, дома или, упаси Бог, земли.
На работу он должен добираться на велосипеде, а если зима, то можно на маршрутке.
На работу он должен добираться на велосипеде, а если зима, то можно на маршрутке.
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Он должен иметь хорошее западное образование, полученное в отечественном вузе.
Должен иметь за плечами опыт руководства крупной международной компании, быть бедным как церковная мышь и соглашаться работать бесплатно.
Обязательно должен быть профессиональным спортсменом, легко цитирующим Тычину, Шопенгауэра и Шекспира и собирающего залы на своих стендапах.
Соблюдать церковные праздники всех конфессий и оставаться агностиком.
Он должен быть ярым демократом, который является сторонником жесткой диктатуры и поддерживает легализацию марихуаны, оружия и проституции.
Он должен быть ярым демократом, который является сторонником жесткой диктатуры и поддерживает легализацию марихуаны, оружия и проституции.
При этом он должен быть открытым, отчитываться обо всем, информировать о своей деятельности и не тратить попусту время на соцсети.
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Нардеп должен быть интеллигентным человеком, легко общающимся в привычном стиле Поворознюка.
Он должен говорить правду, которая не вызывает тревоги и никого не огорчит.
И самое главное, что он должен слушать все советы, всех комментаторов и избирателей в тех же соцсетях, в которых он не должен сидеть, но должен выполнять их.
Я ничего не забыл?
Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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