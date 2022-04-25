САУ и гаубицы: Италия готова послать Украине тяжелую артиллерию, - СМИ

Об этом сообщают итальянские издания Corriere della Sera и Repubblica.



Состав пакета военной помощи может быть определен ко времени визита премьер-министра Италии Марио Драги в Киев.



Хотя список остается засекреченным, итальянские журналисты проанализировали имеющиеся теоретические возможности.



Как отмечается, сейчас есть только уверенность в новой партии пулеметов, противотанковых ракет и боеприпасов – эти поставки уже утверждены. Однако ситуация на фронтах Украины подталкивает западные правительства к отправке бронетехники и артиллерии.



В итальянской армии есть САУ M109 калибра 155 мм, хранящиеся с конца холодной войны. Итальянское командование сейчас изучает, сколько времени понадобится, чтобы привести их в порядок.



"В нашей стране их было около трехсот, 221 из которых прошли программу обновления в начале девяностых годов", – пишет Repubblica, и уточняет, что из них не менее 70 продано Пакистану и 10 передано Джибути. Остальные требуют восстановления, которое может занять месяцы.



В Италии также имеется 70 ультрасовременных систем Pzh 2000 – немецких самоходных гусеничных машин с гаубицей калибра 155 мм.



В Corriere della Sera в качестве альтернативы видят возможность передачи самоходных орудий SIDAM 25, лежащих на складах со времен холодной войны.



Также рассматривается возможность предоставления нескольких боевых бронированных машин Centauro, которые имеют восемь ведущих колес и пушку, способную уничтожать танки. Но они используют снаряды 105 мм, которых нет в Украине.



Обсуждается вариант восстановления старых гусеничных машин М113 для перевозки десанта: США дадут 200 таких и на итальянских складах должно быть еще несколько.



Правительство Италия планирует принять окончательное решение на этой неделе.

Напомним, по состоянию на 23 апреля итальянские власти сообщили, что в страну прибыли более 99 тысяч беженцев из Украины, большинство из которых – женщины и дети