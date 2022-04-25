САУ и гаубицы: Италия готова послать Украине тяжелую артиллерию, - СМИ
Итальянское правительство изучает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи, в списке есть самоходные пушки и гаубицы. Однако окончательное решение пока не принято
Об этом сообщают итальянские издания Corriere della Sera и Repubblica.
Состав пакета военной помощи может быть определен ко времени визита премьер-министра Италии Марио Драги в Киев.
Хотя список остается засекреченным, итальянские журналисты проанализировали имеющиеся теоретические возможности.
Как отмечается, сейчас есть только уверенность в новой партии пулеметов, противотанковых ракет и боеприпасов – эти поставки уже утверждены. Однако ситуация на фронтах Украины подталкивает западные правительства к отправке бронетехники и артиллерии.
В итальянской армии есть САУ M109 калибра 155 мм, хранящиеся с конца холодной войны. Итальянское командование сейчас изучает, сколько времени понадобится, чтобы привести их в порядок.
"В нашей стране их было около трехсот, 221 из которых прошли программу обновления в начале девяностых годов", – пишет Repubblica, и уточняет, что из них не менее 70 продано Пакистану и 10 передано Джибути. Остальные требуют восстановления, которое может занять месяцы.
В Италии также имеется 70 ультрасовременных систем Pzh 2000 – немецких самоходных гусеничных машин с гаубицей калибра 155 мм.
В Corriere della Sera в качестве альтернативы видят возможность передачи самоходных орудий SIDAM 25, лежащих на складах со времен холодной войны.
Также рассматривается возможность предоставления нескольких боевых бронированных машин Centauro, которые имеют восемь ведущих колес и пушку, способную уничтожать танки. Но они используют снаряды 105 мм, которых нет в Украине.
Обсуждается вариант восстановления старых гусеничных машин М113 для перевозки десанта: США дадут 200 таких и на итальянских складах должно быть еще несколько.
Правительство Италия планирует принять окончательное решение на этой неделе.
- Напомним, по состоянию на 23 апреля итальянские власти сообщили, что в страну прибыли более 99 тысяч беженцев из Украины, большинство из которых – женщины и дети
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