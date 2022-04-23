В Италию прибыло более 99 тысяч беженцев из Украины

Об этом пишет Shengen Visa Info.



Министерство внутренних дел Италии сообщило, что в настоящее время в страну въехало 99 788 украинских беженцев.



По данным издания, из общего числа прибывших беженцев из Украины являются 51 593 женщины, 12 307 мужчин и 35 888 несовершеннолетних. Количество выезжающих из Украины мужчин по сравнению с женщинами и детьми остается небольшим, поскольку Украина требует, чтобы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет оставались в стране, чтобы быть доступными для военной службы. Это значит, что легально выехать из Украины могут только пожилые мужчины.



По данным министерства, большинство людей, выезжающих из Украины в Италию, в основном попадают через сухопутную границу в регионе Фриули-Венеция-Джулия.



"Мостами назначения, которые объявляются при въезде в Италию, остаются Милан, Рим, Неаполь и Болонья", – отмечают в министерстве.



За минувшие сутки, 22 апреля, зарегистрировано 395 человек, въехавших на территорию страны. Остальные страны ЕС и Шенгенской зоны также регистрируют граждан Украины.



Словакия также продолжает предоставлять временную защиту убегающим от войны украинцам. С начала полномасштабной войны в Украине более 324 тысяч человек пересекли границу со Словакией. По состоянию на 21 апреля 66 тысяч человек получили временную защиту и намерены остаться в стране.



В Швейцарии зарегистрировали около 40 тыс. украинских беженцев. По состоянию на 22 апреля 32208 человек получили статус S. Это позволяет им оставаться и работать в Швейцарии в течение года.



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