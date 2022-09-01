Санкции в действии: в Финляндии таможенники конфисковывают евро у возвращающихся в РФ россиян
Таможня Финляндии подтвердила, что в соответствии с санкциями ЕС против России конфискует евро у возвращающихся домой российских туристов
Об этом сообщает Yle.
Отмечается, что таможенники почти ежедневно конфисковывают евро у возвращающихся домой российских туристов. Точной статистики по изъятым суммам у ведомства нет.
Наличные деньги конфисковывают на основании санкций, введенных ЕС еще в марте в отношении России из-за войны в Украине.
"Экспорт официальной валюты ЕС в Россию запрещен санкционным регламентом", – сообщил главный таможенный инспектор Яркко Кескинен.
Накануне российское издание "Фонтанка" рассказало о нескольких случаях конфискации наличных денег во время пересечения границы Финляндии с Россией у россиян.
Один из них рассказал, что таможенники предлагали ему либо передать изъятые деньги любому, кто едет в Финляндию, либо оставить на хранение в пункте пропуска и забрать при повторном въезде в страну, поскольку срок хранения не ограничен.
- Напомним, по словам главы МИД Венгрии, Европейский Союз приостановит действие соглашения с Россией, которое упрощает выдачу виз, но общий запрет на выдачу виз не будет введен.
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