Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что таможенники почти ежедневно конфисковывают евро у возвращающихся домой российских туристов. Точной статистики по изъятым суммам у ведомства нет.

Наличные деньги конфисковывают на основании санкций, введенных ЕС еще в марте в отношении России из-за войны в Украине.

"Экспорт официальной валюты ЕС в Россию запрещен санкционным регламентом", – сообщил главный таможенный инспектор Яркко Кескинен.

Накануне российское издание "Фонтанка" рассказало о нескольких случаях конфискации наличных денег во время пересечения границы Финляндии с Россией у россиян.

Один из них рассказал, что таможенники предлагали ему либо передать изъятые деньги любому, кто едет в Финляндию, либо оставить на хранение в пункте пропуска и забрать при повторном въезде в страну, поскольку срок хранения не ограничен.

Напомним, по словам главы МИД Венгрии, Европейский Союз приостановит действие соглашения с Россией, которое упрощает выдачу виз, но общий запрет на выдачу виз не будет введен.

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