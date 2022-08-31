ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощении выдачи виз – глава МИД Венгрии Сийярто
Европейский Союз приостановит действие соглашения с Россией, упрощающее выдачу виз, но общий запрет на выдачу виз не будет введен
Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.
Европейский Союз приостановит действие соглашения с Россией, упрощающее выдачу виз, но общий запрет на выдачу виз не будет введен, поскольку по этому поводу нет единодушия, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду, 31 августа.
- 28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.
- 31 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что другие страны Евросоюза признают право соседних с Россией государств закрыть свои границы для граждан РФ.
- Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия предупредили Еврокомиссию, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от совместного решения ЕС.
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