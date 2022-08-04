Экономист поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Прогнозы ведущих банков мира говорят о падении ВВП России лишь на 5% в 2022 г., несмотря на всю санкционную политику. Это свидетельствует, что санкции вредят российской экономике постепенно. Пока, к сожалению, Россия выиграет из-за высоких цен на энергоносители", – отметил Фурса.

Эксперт добавил, что экономика России в лучшем состоянии, чем хотелось бы.

"Экономисты из Йельского университета говорят, что российская экономика в худшем состоянии, чем показывают. Но цифры, которые показывают, лучше, чем мы ожидали. Последний прогноз центрального банка России свидетельствует, что падение на 10-11% мы увидим лишь в 4-м квартале этого года", - заметил Сергей Фурса.

Йельские экономисты утверждают, что более 1000 компаний вышли или объявили о выходе из России с февраля, - об этом свидетельствуют данные аналитиков, собранные на основе сообщений компаний. Это ставит под удар 40% российской экономики. Инвестиции этих компаний составляли более 600 млрд долл, а количество рабочих мест, которые они создали, превышает 5 миллионов.

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