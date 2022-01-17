С фотографиями блюд: в Украине разрабатывают спецпрограмму, где родители смогут ежедневно видеть школьное меню ребенка

Об этом заявил шеф-повар Евгений Клопотенко в интервью Цензор.Нет .



Отвечая на вопрос, как родители могут проконтролировать, что именно ест их ребенок в столовой, он заявил: "Старшие дети могут рассказать родителям или сфотографировать блюда. Малышам это сделать труднее. В этом случае родители могут попросить учителя послать фото блюд в чат класса".



Он отметил, что сейчас в планах разработка специальной программы, в которой будут все 500 блюд нового рецептурного сборника, а также возможность родителям видеть меню своего ребенка каждый день обучения вместе с фото блюд.

Напомним, в рамках реформы школьного питания во всех школах и садах Украины с 1 января 2022 года начали готовить по новым правилам.