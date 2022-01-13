Без колбасы, консервов и сладостей: с начала года в украинских школах начали действовать новые нормы питания
В рамках реформы школьного питания во всех школах и садах Украины с 1 января 2022 года начали готовить по новым правилам
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В рамках реформы в нормы питания в учебных заведениях ввели следующие изменения:
- в блюдах ограничивают количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения;
- уменьшенное количество соков;
- снижены нормы потребления хлеба и картофеля;
- увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, круп и бобовых.
"Из новых норм исключены колбасные изделия, сосиски, рыбные, мясные и плодоовощные консервы, кондитерские изделия. Ведь эти продукты обладают высоким содержанием соли, сахара, а некоторые из них содержат консерванты и трансжирные кислоты, что противоречит принципам здорового питания", - сообщает Минздрав.
Реформа являлась инициативой первой леди Елены Зеленской. Новое меню вместе с командой разработал кулинарный эксперт Евгений Клопотенко. Изменения в системе питания разработали на основе рекомендаций ВОЗ по питанию. Также создатели нового меню учли физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии.
"Новое школьное меню - это не только об уменьшении соли и сахара, это о приоритетах здоровья детей и о потенциально здоровой нации. Наши дети мало двигаются, употребляют слишком много сахара и соли. И как следствие, уже в подростковом возрасте имеют сердечно-сосудистые заболевания и страдают ожирением", - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.
В пресс-службе сообщают, что Минздрав опубликовал технологические карты на блюда. Поэтому родители могут проверить, соблюдают ли в учебных заведениях их детей правила питания.
"Если вы вдруг обнаружите нарушения, то обратитесь в администрацию заведения, а в случае необходимости – оставьте жалобу через чат-бот в Telegram Госпродпотребслужбы", - сообщает прессслужба.
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