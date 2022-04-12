Россию выбросили из ЧМ-2022: CAS отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию российского футбольного союза по отстранению российских команд от турниров под эгидой ФИФА, в частности от отбора на ЧМ-2022
Об этом говорится в решении CAS.
"Председатель Апелляционного арбитражного отдела CAS постановляет, что заявление о временных мерах, поданных Футбольным союзом России 7 марта 2022 года по делу CAS 2022/A/8708 Футбольный союз России против Федерации Международная футбольная ассоциация (ФИФА) – отклоняется", - говорится в РИШе.
- 28 февраля ФИФА отстранила российские команды от турниров под своей эгидой. Сборная Польши получила право сыграть на чемпионате мира из-за стыковых матчей, обыграв в финале Швецию (2:0). 21 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС об принятии обеспечительных мер посредством переноса стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре на более поздний срок
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