Сборная России по футболу окончательно отстранена от турниров ФИФА и УЕФА, - решение CAS

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на решение суда и реакцию Российского футбольного союза, информирует Еспресо.TV.

"21 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде переноса стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре на более поздний срок", - говорится в релизе.

Как отмечается, CAS отклонил все ходатайства РФС об отмене вердикта ФИФА и УЕФА.

"Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, которые заявляли РФС. Рассмотрение исков РФС в ФИФА и УЕФА, по сути, продолжится в соответствии с сроками и порядком, определенным CAS", - отмечает РФС.

Напомним, в конце февраля ФИФА и УЕФА совместно отстранили российские национальные и клубные команды от международных соревнований из-за ситуации в Украине. Из-за этого решения сборная России была исключена из участников плей-офф за выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре. После РФС обжаловал вердикт ФИФА и УЕФА в CAS, а также подал ходатайство об остановке действия решения на время рассмотрения дела в суде.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb