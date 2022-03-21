Сборная России по футболу окончательно отстранена от турниров ФИФА и УЕФА, - решение CAS
Команда не сможет принять участие в отборочных матчах Чемпионата мира в Катаре – спортивный арбитражный суд отказал РФС в переносе стыковых матчей с Польшей
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на решение суда и реакцию Российского футбольного союза, информирует Еспресо.TV.
"21 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде переноса стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре на более поздний срок", - говорится в релизе.
Как отмечается, CAS отклонил все ходатайства РФС об отмене вердикта ФИФА и УЕФА.
"Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, которые заявляли РФС. Рассмотрение исков РФС в ФИФА и УЕФА, по сути, продолжится в соответствии с сроками и порядком, определенным CAS", - отмечает РФС.
- Напомним, в конце февраля ФИФА и УЕФА совместно отстранили российские национальные и клубные команды от международных соревнований из-за ситуации в Украине. Из-за этого решения сборная России была исключена из участников плей-офф за выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре. После РФС обжаловал вердикт ФИФА и УЕФА в CAS, а также подал ходатайство об остановке действия решения на время рассмотрения дела в суде.
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