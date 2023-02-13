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OPINION

Российское правительство рекетирует бизнес

Сергей Фурса
13 февраля, 2023 понедельник
10:02
Мнение

Москва настоятельно просит предпринимателей дать им просто так 200 млрд рублей

Рынки, несмотря на то, что все еще пребывают в позитивном настрое, по итогам недели снизились почти на 100 пунктов по индексу S&P500. Основным неудачником недели стал Google, павший жертвой новой моды на искусственный интеллект. Впрочем, как и с интеллектом не искусственным, не всегда то, что кажется интеллектом, и ведет себя как нечто разумное, в итоге оказывается интеллектом на самом деле. Пример множества россиян тут показателен. Да и про некоторых обитателей Бангкокского котла забывать не стоит. Речь о новой модной игрушке, так захватившей молодое поколение, и судя по всему заставляющая бегать стадами ритейл инвесторов, все еще обладающих значительным финансовым ресурсом, имеющем название ChatGPT. Google же создал свой искусственный интеллект не так удачно, и за это стал жертвой распродаж.

За последние пару лет таких увлечений уже было несколько, стоит ли вспоминать, например, как вновь изобрели радио с названием Clubhouse, с которым пару месяцев все носились, как дурень с писанной торбой, а сейчас даже трудно вспомнить название этого приложения, в котором, о чудо, можно было кого-то послушать и куда пускали только избранных.

Так или иначе, но в моменте Google признан немодным. А такие движения на моде в очередной раз показывают, что очищения рынков еще не произошло, ритейл еще очень активен и способен надувать пузыри и бить наотмашь по нормальным бизнесам, что заставляет сомневаться в тезисе, что худшее для рынков уже позади. Даже несмотря на все более приятные для инвесторов и спекулянтов вести, доносящиеся от Федерального Резерва. Еще одна приятная весть донеслась на этой неделе со стороны России, где местный Минфин напугал всех обитателей Кремля и окрестности и очень порадовал украинцев и не только данными о дефиците российского бюджета. Шутка ли, в январе он составил 1,6 трлн рублей, что равно 60% от обще годового плана по дефициту и равно четверти оставшейся заначки.

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Со стороны доходов, которые сильно упали, есть стабильная часть, нефтегазовые доходы, которые упали и будут снижаться. Что и позволяет рассчитывать на гораздо более глубокую черную дыру в российском бюджете, чем заложил российский Минфин, рассчитывавший смету исходя из цены продажи российской нефти по 70 и полноценных продаж Газпромом газа в Европе

Хорошая иллюстрация тезиса, который очень активно распространяет российская пропаганда, особенно в Европе, о том, что санкции не работают. Заставившая многих в Украине заявить "Ну наконец-то, началось". Тем более, что российское правительство пришло к бизнесу, российскому же, конечно, с настоятельной просьбой дать им просто так 200 млрд рублей. Впрочем, возможно, все еще не так плохо, как нам бы хотелось и не исключено, что подобный дефицит мы не увидим в следующих месяцах, даже несмотря на запуск очень болезненных санкций на российские нефтепродукты. Судя по всему, имеет место сочетания ряда технических факторов, так сильно раздувших дефицит бюджета. Со стороны расходов, это оплата наперед годового заказа на нужды армии, где, как утверждают россияне, они оплатили 70% от необходимой суммы уже в январе. И таких платежей больше не будет, а значит расходы в феврале 2023 года уже не вырастут так сильно относительно февраля 2022 года. Со стороны доходов, которые сильно упали, есть стабильная часть, нефтегазовые доходы, которые упали и будут снижаться. Что и позволяет рассчитывать на гораздо более глубокую черную дыру в российском бюджете, чем заложил российский Минфин, рассчитывавший смету исходя из цены продажи российской нефти по 70 и полноценных продаж Газпромом газа в Европе. В то же время резкое падение не нефтегазовых доходов, которые мы увидели в январе, возможно не повторится, поскольку было вызвано техническими факторами новых мутных схем налогообложения в России.

На внутреннем рынке Минфин продолжает собирать дань с банков, которые продолжают набирать необходимую по новой регуляции сумму государственных облигаций. И даже начинает просматриваться тенденция роста ставок по депозитам, к чему Нацбанк уже давно подталкивает финансовые учреждения

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Украинский рынок еврооблигаций двигался вместе с развивающимися рынками, не очень активно и без особых идей. Тут снова напомнил о себе Нафтогаз, начинающий очередную попытку договорится с инвесторами о реструктуризации. Посмотрим, получится ли у него это в этот раз. В любом случае, давно пора. Слишком долго компания уже пребывает в дефолте в то время как другие квазисуверенные заемщики позакрывали свои вопросы с инвесторами. На внутреннем рынке Минфин продолжает собирать дань с банков, которые продолжают набирать необходимую по новой регуляции сумму государственных облигаций. И даже начинает просматриваться тенденция роста ставок по депозитам, к чему Нацбанк уже давно подталкивает финансовые учреждения.

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Сам регулятор снова отрапортовал о росте резервов. Шутка ли, теперь резервы Нацбанка выше, чем были в день начала войны. Не удивительно, что гривна продолжает оставаться сильной, немного укрепившись на кешевом рынке за последнюю неделю. Теперь серый (черный) рынок находится на уровне 39,9 гривен за доллар. Национальная валюта отыграла все незначительно сезонное ослабление на фоне декабрьских расходов бюджета. Относительно порадовала и инфляция. Последние данные говорят о том, что она замедлилась с 26,6 до 26% в годовом измерении. Мелочь, а приятно. Помогает и общемировое снижение цен. В том числе на энергоносители. Шутка ли, в январе в Украине случилось снижение стоимости бензина. Которое, правда, многие не заметили.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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