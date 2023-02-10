Экономическая ситуация

Согласно опросу, проведенному Национальным банком в январе 2023 года, украинский бизнес существенно ухудшил ожидания своей экономической деятельности. Соответствующий индекс ожиданий деловой активности в январе снизился до 37.5 (по сравнению с 42.1 в декабре). Основными факторами ухудшения ожиданий бизнеса стали дефицит электроэнергии, разрушение предприятий и инфраструктуры, нарушение логистики, сокращение предложения товаров/услуг, рост производственных затрат, а также низкая платежеспособность населения. В разрезе секторов большее усиление пессимистических настроений наблюдалось в торговле (с 42.1 до 33.9) и сфере услуг (с 41.8 до 37.2). Ухудшение ожиданий произошло и в сфере строительства (с 35.6 до 34.2) и промышленности (с 43.4 до 40.6).

Основными факторами ухудшения ожиданий бизнеса стали дефицит электроэнергии, разрушение предприятий и инфраструктуры, нарушение логистики, сокращение предложения товаров/услуг, рост производственных затрат, а также низкая платежеспособность населения

В результате действия негативных факторов респонденты прогнозируют сокращение объемов производства товаров (услуг), объемы новых заказов и товарооборота, рост цен и тарифов на собственную продукцию/услуги и сокращение численности работников.

О преобладании негативных факторов влияния на текущую и будущую экономическую активность также свидетельствуют результаты опроса Госстата в январе 2023 года. Так, несмотря на определенное повышение индикатора деловой уверенности в промышленности в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. он все еще остается отрицательным. Промышленные предприятия Украины отметили обеспеченность заказами в среднем на 4 месяца работы и средний уровень загруженности производственных мощностей на уровне 58,5%. При этом наиболее сдерживающим фактором промышленные предприятия определили недостаточный уровень внутреннего спроса и другие факторы (очевидно, военного характера).

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 07.02.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 5,8 млрд гривен на сроки от 9 месяцев до 2 лет с доходностью от 15% до 19,75%. Как и во время предыдущего аукциона, основной объем средств (более 5,7 млрд грн) был привлечен по 2-летним бумагам с погашением в мае 2025 года, которые решением Национального банка включены в перечень бенчмарк-ОВГЗ. Благодаря высокому спросу Министерство финансов получило возможность снизить средневзвешенную доходность первичных размещений по этому выпуску с 19,71% до 19,59%. В целом средневзвешенный уровень доходности новых размещений составил 19,55% (-6 б. п. по сравнению с предыдущим аукционом).

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С учетом плановых погашений объем ОВГЗ в обращении за текущую неделю сократился на 5,3 млрд гривен в результате уменьшения объема государственных ценных бумаг в портфелях юридических и физических лиц (на 3,8 млрд и 3,2 млрд грн соответственно), а также нерезидентов (на 1,2 млрд грн), которое было частично компенсировано увеличением вложений в ОВГЗ со стороны банков (+5,5 млрд грн). Объем погашения ОВГЗ в пользу Национального банка составил 2,5 млрд. грн.

Валютный рынок

Под влиянием увеличения чистого спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на межбанковском валютном рынке Национальный банк увеличил на прошлой неделе чистую продажу иностранной валюты из резервов для сбалансирования рынка до 778 млн. долларов США по сравнению с 664 млн. долларов неделей ранее.

Преобладание спроса на иностранную валюту обусловлено расширением дефицита внешней торговли товарами и услугами, которое в 2022 году составило почти 24 млрд. долларов США (в том числе в декабре – почти 4 млрд. долларов США). При этом общий профицит текущего счета в 2022 году на уровне 8,6 млрд долларов США поддерживался благодаря постоянным поступлениям переводов из-за рубежа (прежде всего по оплате труда – 13,5 млрд долларов США) и поступлениям трансфертов международной финансовой помощи (почти 26 млрд долларов США).

Общий профицит текущего счета в 2022 году на уровне 8,6 млрд долларов США поддерживался благодаря постоянным поступлениям переводов из-за рубежа (прежде всего по оплате труда – 13,5 млрд долларов США) и поступлениям трансфертов международной финансовой помощи (почти 26 млрд долларов США) )

В то же время, инвестиционная активность международных инвесторов остается низкой. Так, за 2022 г. поступления прямых иностранных инвестиций в Украину составляли всего 0,6 млрд долларов США и обеспечивались реинвестированными доходами иностранных инвесторов (655 млн долларов США) и новыми прямыми инвестициями в украинские предприятия (525 млн долларов США), что позволило компенсировать сокращение задолженности украинских предприятий перед прямыми инвесторами-нерезидентами (-608 млн. долларов США).

В то же время благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, превысивших интервенции НБУ по продаже валюты для поддержки фиксированного курса, международные резервы Украины в январе выросли на 5% по сравнению с декабрем 2022 года и по состоянию на 1 февраля 2023 года по предварительным данным составили 29,9 млрд долл. США. В частности, в январе на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4,3 млрд дол. США, из которых 3,3 млрд. дол. США – от Европейского Союза; 1 млрд дол. США – от Соединенных Штатов Америки (через трастовый фонд Всемирного банка) и 71,6 млн. дол. США – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа. При этом чистая продажа валюты НБУ в январе составила около 3 млрд дол. США.

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Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) продолжает находиться на уровне около 500 млрд гривен, в том числе около 350 млрд гривен – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором стабилизации уровня банковской ликвидности в течение недели выступали относительно умеренные расходы с Единого казначейского счета Правительства, которые компенсировались чистой продажей Национальным банком иностранной валюты банкам и сокращением наличных денег в обращении вне банков. Избыток ликвидности продолжает определять низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23%).

На условиях государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе выдано 252 льготных кредита на общую сумму 1,1 млрд грн, в том числе государственными банками - 158 кредитов на сумму 0,44 млрд гривен. За время действия военного положения в Украине в рамках программы заключено более 19,4 тыс. кредитных договоров на общую сумму 80,4 млрд. грн. (в том числе государственными банками – 14,5 тыс. кредитных договоров на сумму 41,8 млрд. грн.). Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов (около 85%) была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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