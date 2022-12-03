Российский народ резко не перейдет к протесту против войны как таковой, - Фейгин
Россияне очень зациклены на материальном – чтобы взбунтоваться против войны, нужно идейное начало и моральное ощущение, которого нет
Об этом в эфире Еспресо заявил российский оппозиционер Марк Фейгин.
"Народ не понимает положения дел. У него из широкой картинки маленький экран калейдоскопа. Узость этого диапазона позволяет ему понять, что проблема не в войне как таковой. Вряд ли мы дождемся от народа резкого динамичного перехода к протесту против войны как таковой. Они очень зациклены на материальном. Для того чтобы над этим подняться, нужно иметь идейное начало, какое-то воспитание. Понимание вместе с нравственным ощущением, которого нет. В Казани танковое училище бунтовало, потому что нет дров. Если дрова есть - то все нормально", - рассказал он.
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