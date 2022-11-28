О таких данных рассказал в эфире телемарафона первый заместитель главы МВД Евгений Енин, передает ЛІГА.net.

Он отметил, что проблемы с энергоснабжением из-за террористических ударов РФ находятся сейчас примерно в 520 населенных пунктах.

От вражеских обстрелов пострадало около 32 тыс. гражданских объектов. Как сообщил замминистра, это в основном частные и многоквартирные дома мирных граждан.

"Как это обычно бывает у террористов, россияне целятся в гражданские объекты", – говорит Енин.

Только 3% зафиксированных обстрелов пришлись на военные объекты, отмечает он.

Также зафиксированы удары оккупантов по более чем 700 объектам критической инфраструктуры. Такими считаются транспортные, энергетические и другие объекты – аэродромы, мосты, топливные базы, электроподстанции.

Представитель МВД добавляет, что "впереди непростые времена", однако и правительство, и подавляющее большинство граждан Украины "готовы к подобным атакам и они нас не сломают".

Как известно, российская армия разрушила или повредила около 800 объектов культуры в Украине.

А в Северодонецке в Луганской области оккупанты разрушили 60% домов, еще 80 - 90% повредили.

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