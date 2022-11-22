Российские оккупанты начали использовать еще один вид ракет против Украины
Российские войска в войне против Украины начали использовать ракеты комплекса "Луна-М"
У этих ракет отклонение от цели составляет 700 метров, передают в легионе "Свобода России".
Остатки российской ракеты "Луна-М" были замечены недалеко от позиций бойцов легиона. Это свидетельствует о том, что россияне все чаще начинают применять более старое вооружение.
"Недалеко от наших позиций мы нашли экземпляр современного российского боеприпас, который использует противник. Хотя, нет, ошибочка. Это остатки ракеты "Луна-М", которую разработали еще в 60-х годах. Допустимое отклонение от цели до 700 метров!" – сообщили в легионе.
Как говорится в сообщении, ранее оккупанты использовали вооружение 70-х, а теперь еще старше.
"Луна-М" была предшественником комплекса "Точка" и "Точка-У". На вооружение СССР "Луна-М" была взята в 1964 году.
- Напомним, в Вооруженных Силах Украины появился легион "Свобода России". В него принимают добровольцев из числа бывших российских военных.
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