За Украину будут воевать добровольцы легиона "Свобода России", – ГУР

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.



Первые добровольцы легиона из бывших российских военнослужащих уже начали индивидуальную дополнительную подготовку. В частности, под руководством инструкторов из Вооруженных Сил Украины началось изучение гранатомета NLAW.

"Кроме того, командиры подразделений легиона ознакомились с оперативной обстановкой на фронтах и выразили совместное пожелание от всех добровольцев провести первое сражение против цепных собак режима Путина - кадыровцев", - добавляют в сообщении.

Напомним, россиянин, служивший в российских вооруженных силах, записал видеообращение к своим сослуживцам, в котором призывает их отказываться ехать в Украину и выполнять преступные приказы.

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