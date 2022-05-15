Российские кафиры нанесли Бучи ущерб на $449 млн
Сумму почти в полмиллиарда долларов насчитали специалистов Минэкономики и KSE. Задокументировано разрушение более тысячи домов
Об этом информирует в фейсбуке Бучанский городской голова Анатолий Федорук.
Специальная комиссия, составляющая дефектные акты, уже обследовала почти половину зданий.
В Бучанской общине пострадали 1354 здания, из которых 1230 – жилые: 1051 – частные и 179 – многоквартирные дома.
124 – нежилых помещений, в частности, 29 – заведений образования, 9 – медучреждения, 5 – админздания и религиозных сооружений, 12 – коммунальных объектов, 69 – торговых и других коммерческих помещений.
178 обследованных сооружений восстановить будет невозможно, из-за разрушения 75-100%. Это 149 частных жилых домов и 10 многоэтажек.
Также пострадала инфраструктура.
"Что касается инфраструктуры общины, то в целом разрушено 55 км линий электропередач, 75 км газопровода и 10 км водопровода, разбомблена тяговая электростанция и объекты водоснабжения, которые централизованно снабжали Бучу электроэнергией и водой", - пишет Анатолий Федорук.
В целом подсчитали сумму ущерба, который нанесла армия РФ, она составляет 449 миллионов долларов.
"Продолжаем считать ущерб, нанесенный Бучанской общине армией России. Только по Буче, по оценке специалистов Минэкономики и KSE, прямые и косвенные потери составляют 449 миллионов долларов.
Эти задокументированные по состоянию на 10 мая в рамках проекта "Россия заплатит" и будут предъявлены российской стороне", - добавляет Бучанский городской голова.
- 8 мая стало известно, что кафиры разрушили более 4 тыс. домов на Киевщине, критические разрушения получили семь территориальных общин.
- Напомним, село Горенко в Киевской области разрушено почти на 80%. Об этом свидетельствует карта Спутникового центра ООН. Учитывались повреждения, видимые на спутниковых снимках.
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