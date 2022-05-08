Более 65% общин Киевщины потерпели разрушения, - глава Киевской ОГА Павлюк
Оккупанты разрушили более 4 тыс. домов на Киевщине, критические разрушения получили семь территориальных общин
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.
"Разрушение зафиксировано у 46 из 69 общин Киевской области (66,7%)", - говорится в сообщении.
В то же время в регионе разрушены более 4000 жилых домов. Критические разрушения нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской территориальных общинах.
Мониторинговые группы продолжают работу по фиксированию последствий боевых действий в деоккупированных населенных пунктах Киевской области.
- Напомним, село Горенка в Киевской области разрушено почти на 80%. Об этом свидетельствует карта Спутникового центра ООН. Учитывались повреждения, видимые на спутниковых снимках.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное