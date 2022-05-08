Более 65% общин Киевщины потерпели разрушения, - глава Киевской ОГА Павлюк

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.



"Разрушение зафиксировано у 46 из 69 общин Киевской области (66,7%)", - говорится в сообщении.



В то же время в регионе разрушены более 4000 жилых домов. Критические разрушения нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской территориальных общинах.

Мониторинговые группы продолжают работу по фиксированию последствий боевых действий в деоккупированных населенных пунктах Киевской области.

Напомним, село Горенка в Киевской области разрушено почти на 80%. Об этом свидетельствует карта Спутникового центра ООН. Учитывались повреждения, видимые на спутниковых снимках.

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