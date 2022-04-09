Российская служба доставки не будет больше отправлять имущество, которое солдаты РФ награбили в Украине
Российская служба доставки CDEK отказалась отправлять посылки с товарами, если отправитель не может подтвердить право собственности на них, например, предоставив кассовый чек из магазина
Об этом решении службы доставки пишет российское издание "Медуза" со ссылкой на приказ гендиректора CDEK.
Через CDEK в Белоруссии российские военные отправляли домой в Россию награбленное в Украине имущество.
Сотрудникам компании приказали "проверять полномочия отправителя на распоряжение товаром", т.е. требовать документы, подтверждающие право собственности на товар. В случае непредоставления таких документов, клиенту будут отказывать в курьерских услугах.
Приказ, по информации "Медузы", разослали во все подразделения службы доставки. На сайте компании сказано, что она представлена более чем в 67 тысячах населенных пунктов в 27 странах мира. Приказ вступил в силу 5 апреля и будет действовать "до выдачи распоряжения об отмене".
- В сеть слили 3-часовое видео с камеры службы доставки, на котором российские мародеры отправляют из Беларуси награбленное в Украине имущество
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