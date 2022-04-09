Российская служба доставки не будет больше отправлять имущество, которое солдаты РФ награбили в Украине

Об этом решении службы доставки пишет российское издание "Медуза" со ссылкой на приказ гендиректора CDEK.



Через CDEK в Белоруссии российские военные отправляли домой в Россию награбленное в Украине имущество.



Сотрудникам компании приказали "проверять полномочия отправителя на распоряжение товаром", т.е. требовать документы, подтверждающие право собственности на товар. В случае непредоставления таких документов, клиенту будут отказывать в курьерских услугах.



Приказ, по информации "Медузы", разослали во все подразделения службы доставки. На сайте компании сказано, что она представлена ​​более чем в 67 тысячах населенных пунктов в 27 странах мира. Приказ вступил в силу 5 апреля и будет действовать "до выдачи распоряжения об отмене".

В сеть слили 3-часовое видео с камеры службы доставки, на котором российские мародеры отправляют из Беларуси награбленное в Украине имущество