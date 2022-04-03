В сеть слили видео с камеры службы доставки, на котором российские мародеры отправляют из Беларуси награбленное в Украине имущество

Об этом сообщает "Белорусский Гаюн" в telegram.

Канал обнародовал три часа записей с онлайн-камеры курьерской службы СДЭК в Мозыре, через которую мародеры отправляют краденые у украинцев вещи.

В частности, 2 апреля российские солдаты отправляли награбленное в Украину через отделение российской службы доставки СДЭК в белорусском городе Мозырь по адресу ул. Куйбышева, 32.

На видео ясно видно, что солдаты ВС РФ отправляют телевизоры, коробки с кондиционерами AKAI, электросамокат, алкоголь с ценниками, видеокарты, вытяжки, аккумуляторы для авто и другие вещи. На одном из кадров можно увидеть мешок из украинского гипермаркета "Эпицентр".

На видео у военных видны шевроны 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС РФ, дислоцирующегося в Феодосии во временно оккупированном Крыму.

2 апреля сообщалось, что в Беларуси на "базаре" оккупанты продают ценные вещи , награбленные на войне против Украины, и пытаются обменять похищенные у украинцев евро и доллары.

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