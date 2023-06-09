Житомирщина

О ночном обстреле Житомирщины сообщили в Звягельском городском совете. В результате падения обломков в жилой массив частного сектора общины погиб человек, троим раненым оказывается помощь. На месте работают соответствующие службы.

Кроме того, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил , что во время ночной воздушной тревоги в регионе силы ПВО сбили вражескую ракету. Он добавил, что в результате падения обломков повреждены 12 жилых домов. В то же время в Звягельском горсовете отмечают, что шесть домов полностью разрушены, десятки повреждены.

Впоследствии в ГСЧС заявили , что в результате ночного обстрела Житомирщины разрушены четыре дома, повреждено 30.

Днепропетровщина

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал , что в ночь на 9 июня украинские защитники из воздушного командования "Восток" сбили две крылатые ракеты и летевшие на область беспилотник. Обломки упали в Новомосковском районе области и повредили два частных дома, автомобиль, газопровод. Пострадавших нет.

Николаевщина

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким проинформировал , что около 04:00 силы и средства противовоздушной обороны уничтожили над областью крылатую ракету.

Также 8 июня в 16:05 и 9 июня в 06:24 россияне из артиллерии ударили по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Кроме того, 8 июня в 18:04 враг из артиллерии обстрелял населенный пункт Куцурубской общины, попал по открытой территории и за пределами населенного пункта. Пострадавших нет.