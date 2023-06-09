Ночью ПВО уничтожила 4 крылатые ракеты РФ, 10 ударных дронов и 4 разведывательных БПЛА
В ночь на 9 июня враг выпустил 6 крылатых ракет и 16 ударных дронов по территории Украины. В свою очередь ВСУ удалось уничтожить 4 ракеты Х-101/Х-555 и 10 ударных дронов
Об этом отчитываются Воздушные силы.
"В ночь на 9 июня 2023 года в период с 22:00 по 04:00 российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектах критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Так, пуски "шахедов" осуществлялись с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря, из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
В общей сложности в течение атаки запущено до 16 ударных БПЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Запад" и "Юг", во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", Supercam.
Также добавляется, что около 20:00 8 июня противник нанес удары с Черного моря двумя ракетами "Калибр" по одному из гражданских объектов Черкасской области.
- Вечером 8 июня Россия ударила по Уманщине, попав в промышленный объект и автомойку: 8 человек получили ранения, двое - в тяжелом состоянии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.43
- Актуальное
- Важное