Об этом отчитываются Воздушные силы.

"В ночь на 9 июня 2023 года в период с 22:00 по 04:00 российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектах критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Так, пуски "шахедов" осуществлялись с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря, из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В общей сложности в течение атаки запущено до 16 ударных БПЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Запад" и "Юг", во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", Supercam.

Также добавляется, что около 20:00 8 июня противник нанес удары с Черного моря двумя ракетами "Калибр" по одному из гражданских объектов Черкасской области.