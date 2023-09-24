Россияне сбросили авиабомбы в направлении Змеиного
В воскресенье, 24 сентября, враг применил авиацию в направлении острова Змеиный и сбросил 4 управляемые авиабомбы
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
Отмечается, что авиацию россияне применили трижды.
"В море враг также пытается обострять обстановку. Трижды применял авиацию в направлении Змеиного, сбросив 4 управляемых авиабомбы", - говорится в заявлении.
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Кроме того, сообщается, что в настоящее время корабельная группировка вражеского флота развернута в количестве 8 единиц в Черном море. Еще одна единица базируется в Азовском море.
По данным сил обороны, ракетоносители, которые вчера выходили на дежурство, с вечера заведены в пункты базирования, но уровень ракетной угрозы остается высоким.
- 22 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Вооруженные силы Украины подтвердили поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.
- Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил , что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них есть российские генералы. Также в этом комментарии он отказался называть, какой ракетой был поражен вражеский объект.
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