Россияне сбросили авиабомбы в направлении Змеиного

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что авиацию россияне применили трижды.

"В море враг также пытается обострять обстановку. Трижды применял авиацию в направлении Змеиного, сбросив 4 управляемых авиабомбы", - говорится в заявлении.

Читайте также: В Силах обороны объяснили, почему враг постоянно наносит удары по острову Змеиный. Эксклюзив Эспрессо

Кроме того, сообщается, что в настоящее время корабельная группировка вражеского флота развернута в количестве 8 единиц в Черном море. Еще одна единица базируется в Азовском море.

По данным сил обороны, ракетоносители, которые вчера выходили на дежурство, с вечера заведены в пункты базирования, но уровень ракетной угрозы остается высоким.