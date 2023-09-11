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В Силах обороны объяснили, почему враг постоянно наносит удары по острову Змеиный

11 сентября, 2023 понедельник
08:00
Война с Россией

Наталья Гуменюк, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, отметила, что РФ, нанося удары по острову Змеиный, пытается демонстрировать свое господство в Черном море и даже таким образом блокировать украинскую портовую инфраструктуру

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

Во-первых, для противника это способ продемонстрировать свое господство в Черном море. Вокруг острова Змеиный сосредоточены транспортные пути, которые рекомендованы для использования гражданского судоходства. Таким образом враг пытается давить на судовладельцев, убеждая их, что акватория территориального моря Украины, как и украинские порты являются опасной территорией, которую можно применять в своей практике", - пояснила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк отметила, что таким образом РФ пытается даже таким образом блокировать украинскую портовую инфраструктуру.

Деоккупация острова Змеиный и российские атаки

Атаки РФ на украинский остров Змеиный начались 24 февраля 2022 года с ракетных обстрелов украинского пограничного гарнизона и последующего его захвата. В конце дня связь с пограничным отрядом была потеряна . Однако, оставалась их героическая фраза, ставшая крылатым выражением, на требование сдаться военные ответили: "Русский боевой корабль, иди на х*й!"

Ключевым для освобождения острова стало затопление 13 апреля 2022 флагмана Черноморского флота ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ "Нептун".

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.

30 июня 2022 года российский гарнизон был спешно эвакуирован . Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли". В британской разведке пришли к выводу, что россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам. 1 июля рашисты обстреляли Змеиный фосфорными бомбами из самолетов Су-30 ВКС ВС РФ.

3 июля вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два удара по острову Змеиному в Черном море.

7 июля того года украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, несколько месяцев находившийся под контролем российских войск, и зачистили остров, обнаружив 30 единиц техники оккупантов.

Утром 13 июля 2023 года армия России атаковала остров Змеиный, выпустив по территории фугасную авиабомбу. Повторно россияне сделали это и ночью 30 июля – тогда выпустили по острову две авиабомбы неустановленного типа из Черного моря.

Пограничники при поддержке военнослужащих Главного управления разведки в субботу, 12 августа, установили украинский пограничный знак на острове Змеиный.

10 сентября, российские кафиры нанесли авиационный удар в направлении острова Змеиный, применив управляемые авиабомбы.


 

Видео
Украина
Россия
російська армія
военные силы Украины
остров Змеиный
Чорное море
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