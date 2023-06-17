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Россияне обустроили остров Джарылгач под полигон, где проводят военные учения

17 июня, 2023 суббота
19:07
Война с Россией

Российские оккупанты обустроили остров Джарылгач в Херсонской области под военный полигон, где проводят подготовку мобилизованных, в том числе со стрельбой артподразделений

Об этом сообщил в facebook Генштаб ВСУ в субботу, 17 июня.

Отмечается, что на острове Джарылгач российские оккупанты продолжают совершать экоцид, они разместили полигон и проводят там подготовку мобилизованных военных, включая стрельбы артиллерийских подразделений.

За сутки армия РФ нанесла 37 авиаударов и совершила 19 обстрелов из РСЗО

За последние сутки российские оккупанты нанесли 37 авиационных ударов и совершили 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Отмечается, что вероятность ракетных и авиационных ударов на всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На полигонах Республики Беларусь проходят мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационный удар по населенному пункту Янжуловка Черниговской области.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Костобобров, Гремяч Черниговской области, Чуйковка, Бачевск, Сварково, Атинское, Стариково, Бояро-Лежачи, Старые Вырки, Сосновка, Искровивщина, Волфино, Большая Писаревка, Пономаренки Сумской области, а также Гурьев Козачок, Уды, Червона Зоря, Козача Лопань, Стрелка, Старица, Огирцево, Плетенивка, Вовчанские Хутора, Покаляне, Охримовка, Круглое, Бударки, Землянки, Лошаков в Харьковской области.

На Купянском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестова Харьковской области, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Дворична, Западное, Каменка, Кисливка Харьковской и Новоселовское Луганской областей.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское Верхнекаменное, Раздолевка, Спорное, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Орехово-Василивка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Враг нанес авиаудары в районах Сухой Балки и Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Первомайское, Авдеевка, Веселое, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Новоселка, Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационный удар в районах Малой Токмачки Запорожской области и Козацкого Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Червоне, Новоандреевка, Степное, Лобково, Степногорск, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Михайловка, Нововодмитровка, Червоный Маяк, Шляхове, Берислав, Веселое, Козацкое, Николаевка, Бургунка, Ольговка, Тягинка, Новотягинка, Понятиевка, Садовое, Молодежное, Антоновка, Херсон, Чернобаевка, Ромашково, Днепровское, Берегово, Велетенское, Кизомыс, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области

ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 1 артподразделение

Авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс.

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по 2 пунктам управления, 2 складам боеприпасов и 1 артиллерийскому подразделению, которое находилось на огневой позиции.

  • В министерстве обороны Украины заявили, что ВСУ перехватывают инициативу на поле боя, но для наращивания нужно оружие дальностью до 200 км.
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