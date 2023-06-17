Об этом сказал замминистра обороны Владимир Гаврилов, сообщается в telegram МОУ.

"Украина перехватывает инициативу – Россия защищается, но для наращивания нужно оружие дальностью до 200 км", – отметил Гаврилов.

Также по его словам, для достижения победы над российскими захватчиками Силам обороны Украины нужно дальнобойное высокоточное вооружение.

"Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне – это обладание обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км", – сказал заместитель министра.

Читайте также: Из-за начала украинского контрнаступления Путин демонстрирует неуверенность, - Фейгин

Кроме того, он добавил, что Украина находится на пути к получению самолетов, которые, прежде всего, будут защищать наше небо от российских баллистических и других ракет, для защиты мирных людей и гражданской инфраструктуры.

"Прошел больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым", - подытожил Гаврилов.