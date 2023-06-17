Минобороны: Украина перехватывает инициативу на поле боя, но нужно оружие дальностью до 200 км
В министерстве обороны Украины заявили, что ВСУ перехватывают инициативу на поле боя, но для наращивания нужно оружие дальностью до 200 км
Об этом сказал замминистра обороны Владимир Гаврилов, сообщается в telegram МОУ.
"Украина перехватывает инициативу – Россия защищается, но для наращивания нужно оружие дальностью до 200 км", – отметил Гаврилов.
Также по его словам, для достижения победы над российскими захватчиками Силам обороны Украины нужно дальнобойное высокоточное вооружение.
"Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне – это обладание обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км", – сказал заместитель министра.
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Кроме того, он добавил, что Украина находится на пути к получению самолетов, которые, прежде всего, будут защищать наше небо от российских баллистических и других ракет, для защиты мирных людей и гражданской инфраструктуры.
"Прошел больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым", - подытожил Гаврилов.
- Министерство обороны Украины отмечает, что наша армия во время наступления несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами, несмотря на фейки россиян об обратном.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) же сообщают , что украинские воины в районе Кременной в Луганской области могли ликвидировать около 100 оккупантов, еще столько же ранили.
- 15 июня сообщалось, что Силы обороны продвигаются по восточному и южному направлениям фронта. Возле Угледара Донецкой области удалось продвинуться до 1 км. На Запорожском направлении за неделю уволены 7 сел.
- По состоянию на вечер пятницы, 16 июня, известно , что украинские защитники на юге ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях.
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