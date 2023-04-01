Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: один погибший
В субботу, 1 апреля 2023 года, российские военные ударили по поселку городского типа Двуречная в Харьковской области. В результате погиб мужчина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг продолжает производить обстрелы населенных пунктов области. Сегодня, в 12:00 часов, в результате ударов оккупантов в пгт Двуречная погиб 43-летний гражданский мужчина", - написал Синегубов.
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