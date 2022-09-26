Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ну что все украинские сотрудники будут уволены и приедут российские работники – я сомневаюсь. Поскольку в процессе модернизации за годы независимости и, в частности, модернизации энергоблока Запорожской станции по продлению срока эксплуатации, конфигурация многих вещей на наших блоках изменилась. Они не аналогичны уже в современном состоянии Реакторное оборудование оснащено сейчас, например, автоматической системой управления технологическими процессами блокового управления украинских производителей, в частности "Импульс" (Северодонецк) и "Радий" (Кропивницкий), поэтому для того, чтобы начать управлять реактором, нужно тренироваться в учебно-тренировочном. центре на специальной машине. Это не такая простая задача", - отметила Ольга Кошарная.

Эксперт по атомной энергетике также считает, что у России не будет лицензий и необходимой информативной базы, поэтому она не сможет запустить работу на украинской атомной электростанции, так же как не смогла сделать это во временно оккупированном Крыму.

"Второе – правовой вакуум. Была статья в российском издании на эту тему, где как раз российский эксперт, сейчас уже не живущий в России, сказал о том, какие проблемы с лицензиями, информативной базой. Никто не признает, что ЗАЭС – это собственность России . Так же в Крыму был исследовательский реактор, который так и не заработал", - добавила она.

15 сентября высший руководящий орган МАГАТЭ, в который входят представители 35 стран ООН, принял резолюцию с требованием к РФ прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

Ученый Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк убежден, что стабилизировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС могут только международные организации во главе с МАГАТЭ.

ЗАЭС получает электроэнергию непосредственно из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех внешних линий.

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