Россияне нанесли ракетный удар по газоперерабатывающему предприятию на Харьковщине
Российские войска нанесли ракетный удар по газоперерабатывающему предприятию в Изюмском районе Харьковской области
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
"На Изюмщине оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие. По предварительным данным, россияне попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома", - написал он.
Синегубов сообщил, что начался масштабный пожар, спасатели его локализуют.
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