Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"На Изюмщине оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие. По предварительным данным, россияне попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома", - написал он.

Синегубов сообщил, что начался масштабный пожар, спасатели его локализуют.