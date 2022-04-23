Россияне могли использовать в Мариуполе смешанный с химикатами слезоточивый газ, - ОБСЕ

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на постоянного представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера во время специального заседания Постоянного совета этой организации в Вене.



"Пока мы изучаем сообщения о том, что российские войска применили химические вещества во время атаки на Мариуполь. Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских и гражданских бойцов в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя", - заявил он.



По словам Карпентера, такой сценарий беспокоит американскую сторону уже длительное время, и к нему она неоднократно предупреждала мир.



"Сейчас мы должны срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных в ответственность за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине", - добавил он.



Глава миссии США в ОБСЕ указал на важность того, чтобы информация о вероятных российских военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине, собранная экспертной миссией в рамках Московского механизма ОБСЕ, была передана в "соответствующие механизмы привлечения к ответственности, а также национальные, региональные или международных судов или трибуналов, которые имеют или могут иметь юрисдикцию в будущем".

Напомним, на окраине Мариуполя нашли еще одну братскую могилу, где могут быть похоронены до 1 тыс. убитых оккупантами людей