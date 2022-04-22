На окраине Мариуполя нашли еще одну братскую могилу, где могут быть похоронены до 1 тыс. убитых оккупантами людей, - горсовет

Об этом в телеграм сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .



"Нами получена новая информация о массовом захоронении погибших мариупольцев в попытке скрыть последствия военных преступлений. На этот раз в Левобережном районе возле кладбища с. Виноградное", - отметил он.



По словам Петра Андрющенко, это подтверждает то, что оккупанты устраивают сбор, захоронение и кремацию погибших горожан в каждом районе Мариуполя.



"Ориентировочное место устройства массового захоронения обозначили на карте. Как и в предыдущий раз, обращаемся к журналистскому сообществу для фиксации через сотовые снимки размещения могильника", - добавил советник мэра.



В Мариупольском горсовете



"Таких захоронений мы будем видеть все больше. К сожалению. Их территория будет расширяться. Потому что счет убитых идет на десятки тысяч. Это самый большой геноцид в Европе со времен Холокоста. Еще не менее 15 тыс. пожилых мариупольцев и с хроническими заболеваниями могут умереть, ведь в заблокированном городе катастрофическая нехватка питьевой воды, продовольствия и лекарств. Оккупантам нет дела до мариупольцев. Поэтому мы молим мир о спасении наших людей. Город надо в конце концов эвакуировать. Немедленно", - подчеркнул мэр города Вадим Бойченко. В Мариупольском горсовете отметили , что на спутниковых снимках Planet от 20 апреля, размер массового захоронения составляет 45 на 25 метров и здесь могут быть похоронены до 1 тыс. убитых россиянами мариупольцев."Таких захоронений мы будем видеть все больше. К сожалению. Их территория будет расширяться. Потому что счет убитых идет на десятки тысяч. Это самый большой геноцид в Европе со времен Холокоста. Еще не менее 15 тыс. пожилых мариупольцев и с хроническими заболеваниями могут умереть, ведь в заблокированном городе катастрофическая нехватка питьевой воды, продовольствия и лекарств. Оккупантам нет дела до мариупольцев. Поэтому мы молим мир о спасении наших людей. Город надо в конце концов эвакуировать. Немедленно", - подчеркнул мэр города Вадим Бойченко.

Напомним, в 300-метровом месте захоронения в поселке Мангуш оккупанты массово хоронят погибших мариупольцев в братских могилах.

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