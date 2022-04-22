На окраине Мариуполя нашли еще одну братскую могилу, где могут быть похоронены до 1 тыс. убитых оккупантами людей, - горсовет
В селе Виноградное на окраине Мариуполя нашли место массового захоронения размером 45 на 25 метров
Об этом в телеграм сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .
"Нами получена новая информация о массовом захоронении погибших мариупольцев в попытке скрыть последствия военных преступлений. На этот раз в Левобережном районе возле кладбища с. Виноградное", - отметил он.
По словам Петра Андрющенко, это подтверждает то, что оккупанты устраивают сбор, захоронение и кремацию погибших горожан в каждом районе Мариуполя.
"Ориентировочное место устройства массового захоронения обозначили на карте. Как и в предыдущий раз, обращаемся к журналистскому сообществу для фиксации через сотовые снимки размещения могильника", - добавил советник мэра.
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