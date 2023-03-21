Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете института говорится, что российские войска добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях на фоне сообщений об увеличении темпов российских операций вокруг Авдеевки.

По состоянию на 20 марта российские войска, вероятно, получили дополнительные позиции на юго-западе и севере Бахмута, а также северо-западнее Бахмута между Богдановкой и Хромовым.

ISW сообщал, что увеличение темпов российских операций в районе Авдеевки привело к значительным потерям и, вероятно, ошибочной попыткой отвлечь украинские силы от других участков фронта.

В то же время, аналитики ISW не заметили, чтобы российские войска сосредотачивали значительную боевую силу в окрестностях Донецка, и маловероятно, что оккупанты смогут выдержать этот временно увеличенный темп.

По оценкам ISW, всеобщее российское весеннее наступление, вероятно, приближается к кульминации, и российские войска могут активизировать усилия, чтобы добиться даже незначительных успехов, прежде чем потеряют инициативу на фронте в Украине.

"Остается вероятным, что российское наступление может заставить Украину отступить из Бахмута и/или Авдеевки, хотя пока это не кажется вероятным", – сообщают эксперты.