Россияне активизируют усилия, чтобы добиться хоть каких-либо успехов перед потерей инициативы на фронте, - ISW
Россияне увеличили темп операций и активизировались, чтобы добиться незначительных успехов перед тем, как они полностью потеряют инициативу на поле боя
Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).
В отчете института говорится, что российские войска добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях на фоне сообщений об увеличении темпов российских операций вокруг Авдеевки.
По состоянию на 20 марта российские войска, вероятно, получили дополнительные позиции на юго-западе и севере Бахмута, а также северо-западнее Бахмута между Богдановкой и Хромовым.
ISW сообщал, что увеличение темпов российских операций в районе Авдеевки привело к значительным потерям и, вероятно, ошибочной попыткой отвлечь украинские силы от других участков фронта.
В то же время, аналитики ISW не заметили, чтобы российские войска сосредотачивали значительную боевую силу в окрестностях Донецка, и маловероятно, что оккупанты смогут выдержать этот временно увеличенный темп.
По оценкам ISW, всеобщее российское весеннее наступление, вероятно, приближается к кульминации, и российские войска могут активизировать усилия, чтобы добиться даже незначительных успехов, прежде чем потеряют инициативу на фронте в Украине.
"Остается вероятным, что российское наступление может заставить Украину отступить из Бахмута и/или Авдеевки, хотя пока это не кажется вероятным", – сообщают эксперты.
- Напомним, в отчете ISW также говорится, что Китай не будет оказывать Путину экономическую или военную поддержку для преодоления неудач в Украине.
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