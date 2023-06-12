Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Оккупанты активизировали обстрелы энергетической инфраструктуры на прифронтовых и приграничных территориях. В Запорожской области ракетно-бомбовым ударом разрушено административное здание одного из энергетических объектов, поврежден автотранспорт. Из-за интенсивных обстрелов, в частности с применением ударных дронов, повреждены линии электропередачи в Сумской, Харьков Одесской, Донецкой областях", – говорится в сообщении.

Из-за подрыва Каховской ГЭС обесточенными остаются часть потребителей в Николаевской и Херсонской областях, а также в областном центре. Днепровская ГЭС – 1 и Днепровская ГЭС – 2 работают с ограничениями из-за снижения уровня воды. Все остальные гидроэлектростанции Днепровского каскада работают планово.

"Из-за критичного уровня падения воды в Каховском водохранилище после подрыва Каховской ГЭС специалисты Укргидроэнерго больше не осуществляют замеры воды. Теперь замеры будут осуществляться только экспертами Укргидрометцентра", - добавили в Минэнерго.

Что касается Запорожской АЭС, там уровень воды в пруду-охладителе находится в пределах нормы.

В целом, энергосистема Украины работает стабильно, подчеркнули в ведомстве.

Из-за подтопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС, по состоянию на 9 июня в Херсонской области были обесточенными почти 24 тыс. потребителей, а в Николаевской области - более 2 тыс. потребителей.

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