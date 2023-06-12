Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Россияне активизировали обстрелы энергетической инфраструктуры на прифронтовых территориях: подробности

Россияне активизировали обстрелы энергетической инфраструктуры на прифронтовых территориях: подробности

12 июня, 2023 понедельник
12:56
Экономика

РФ усилила обстрелы энергетической инфраструктуры на прифронтовых территориях В частности, на Запорожье разрушено административное здание одного из энергетических объектов

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Оккупанты активизировали обстрелы энергетической инфраструктуры на прифронтовых и приграничных территориях. В Запорожской области ракетно-бомбовым ударом разрушено административное здание одного из энергетических объектов, поврежден автотранспорт. Из-за интенсивных обстрелов, в частности с применением ударных дронов, повреждены линии электропередачи в Сумской, Харьков Одесской, Донецкой областях", – говорится в сообщении.

Из-за подрыва Каховской ГЭС обесточенными остаются часть потребителей в Николаевской и Херсонской областях, а также в областном центре. Днепровская ГЭС – 1 и Днепровская ГЭС – 2 работают с ограничениями из-за снижения уровня воды. Все остальные гидроэлектростанции Днепровского каскада работают планово.

"Из-за критичного уровня падения воды в Каховском водохранилище после подрыва Каховской ГЭС специалисты Укргидроэнерго больше не осуществляют замеры воды. Теперь замеры будут осуществляться только экспертами Укргидрометцентра", - добавили в Минэнерго.

Что касается Запорожской АЭС, там уровень воды в пруду-охладителе находится в пределах нормы.

В целом, энергосистема Украины работает стабильно, подчеркнули в ведомстве.

  • Из-за подтопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС, по состоянию на 9 июня в Херсонской области были обесточенными почти 24 тыс. потребителей, а в Николаевской области - более 2 тыс. потребителей.

Все о подрыве Каховской ГЭС читайте по ссылке .

Новости
Общество
Украина
Война с Россией
Читайте также:
Ким Чен Ын
12 июня, 2023 понедельник
Ким Чен Ын заявил о желании, "держась за руки с Путиным", наращивать партнерство с РФ и строить надежную защиту глобального мира и безопасности
11 июня, 2023 воскресенье
Вблизи Мелитополя партизаны взорвали железнодорожный мост, – офицер ВСУ Штефан
путін пригожин
Автор Антин Борковский
11 июня, 2023 воскресенье
В России появилась новая партия "управляемой капитуляции", готовящая уход Путина, - Пионтковский
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.78
    Покупка 36.78
    Продажа 37.33
  • EUR
    Покупка 39.7
    Продажа 40.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
12 июня
13:01
Начальнику кафедры объявили подозрение по делу о гибели двух курсантов-спасателей в Харьковской области
12:46
самолет НАТО
В Европе начались крупнейшие в истории НАТО воздушные учения
12:38
Эксклюзив
На Бахмутском направлении бои снова обострились, - военнослужащий ВСУ Сиротюк
12:38
Укрзализныця открыла продажу билетов в женские купе
12:26
Кадыровцы первыми подписали по требованию минобороны РФ контракт, от которого отказались вагнеровцы
12:25
ВАКС заочно арестовал обвиняемого во взяточничестве депутата Киевсовета Трубицына и взыскал почти 10 млн грн залога
12:22
"Этот российский город, и он вернется домой": Медведев на День России разместил фото Майдана Незалежности с флагом РФ
12:16
Обновлено
ВСУ освободили Новодаровку на Запорожском направлении и Сторожеве на Донбассе
12:16
Россияне ударили ракетами по Авдеевке: изуродованы многоэтажки, получили ранения 2 человека
12:05
Эксклюзив
Сергей Згурец
Мы готовимся к тяжелому этапу кровавых боевых действий, - Згурец
12:04
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
12:02
OPINION
Вадим Денисенко
Что будет с Пригожиным и почему молчит Путин?
12:00
Обзор
Россия пытается уничтожить Херсон, контрнаступление Украины имеет первые успехи. Акценты мировых СМИ 12 июня
11:58
смертность на водоемах
Не купаться в водоемах и не брать из них воду: Минздрав обратился к жителям 5 областей, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
11:58
Ядерные государства наращивают свои арсеналы на фоне ухудшения геополитической ситуации, - SIPRI
11:44
Умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони
11:39
В результате подрыва Каховской ГЭС нарушены процессы на заводе "Крымский титан", враг готовит эвакуацию, - ГУР
11:34
Германия - Украина: онлайн-трансляция первого матча сборной под руководством Реброва
11:15
Смотрят историю браузера и подписки: оккупанты усилили проверки на въезде на Крымский мост
11:05
Сергей Шойгу
Британская разведка объяснила, как Шойгу пытается спасти авторитет на фоне украинского наступления
10:50
Россия милитаризует украинских детей на временно оккупированных территориях, - Лубинец
10:49
Гуменюк: спасение людей с левобережья Херсона кричаще требует абсолютной тишины, отсутствия какого-либо пиара
10:39
Эксклюзив
НАТО
Княжицкий о саммите НАТО в Вильнюсе: Наша задача – повлиять на то, чтобы гарантии и членство в Альянсе были напрямую озвучены и этот процесс начался
10:36
РФ удерживает Черное море три корабля. Ракетоносителей среди них нет
10:30
Инфографика
Курс валют 12 июня: что с ценами на доллар, евро, злотый
10:19
Австралия
В Австралии перевернулся свадебный автобус: 10 человек погибли, 25 находятся в больнице
10:11
Инфографика
Использование украинских газовых хранилищ может помочь в предотвращении зимнего энергетического кризиса в Европе, - Bloomberg
10:10
Германия - Украина: где и когда смотреть первый матч сборной под руководством Реброва
10:01
OPINION
"Бритва акулы"
09:38
В Херсонской области уровень воды за ночь снизился на 64 см, в Николаеве - на 6 см
09:34
Эксклюзив
На оккупированном левобережье Херсона люди ходят под оружием, их не выпускают и готовят к депортации, - депутат Херсонского горсовета
09:32
Головоломку от киевских разработчиков Puzzles for Clef представили на Future Games Show 2023 под возгласы ведущих "Слава Україні!"
09:19
Инфографика
За время войны в Украине Россия потеряла 540 военных, 10 артсистем и 5 танков, - Генштаб ВСУ
09:10
Дело о финансировании Шотландской нацпартии: полиция отпустила бывшую главу правительства Стерджен без предъявления обвинений
09:03
Эксклюзив
В Николаевской области затоплено 13 населенных пунктов, один человек погиб, - депутат облсовета Москаленко
09:00
На Запорожской ТЭС стремительно падает уровень воды после подрыва Каховской ГЭС, экспертам МАГАТЭ требуется более широкий доступ к ЗАЭС для проверки данных, - Гросси
08:49
США заявили о желании вернуться в ЮНЕСКО
08:26
Эксклюзив
За сутки враг совершил около 25 массированных обстрелов Авдеевки, одна женщина погибла, - руководитель МВА Барабаш
08:24
На новом заседании "Рамштайна" будем говорить о деталях "самолетной коалиции" и открытии хабов по ремонту и оснащению техники, - Резников
08:14
В этом году в Южной Корее по делам о коммерческом шпионаже задержали до 80 человек
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV