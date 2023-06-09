Ситуация в энергосистеме: Украина второй день подряд пользуется аварийной помощью из Европы
Украина второй день подряд пригласила аварийную помощь из Европы из-за дефицита мощности в энергосистеме в вечерние часы. Людей просят экономить электроэнергию
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"8 июня для балансировки энергосистемы использовалась аварийная помощь из Румынии и Польши. Общий объем помощи составил 1200 МВт-час", - говорится в сообщении.
В настоящее время производство электроэнергии обеспечивает потребности потребителей. В течение пятницы планируется импорт из Словакии мощностью 40-249 МВт. Также имеется незначительный экспорт в Молдову мощностью 7-9 МВт.
Из-за подтопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС, по состоянию на утро 9 июня в Херсонской области остаются обесточенными почти 24 тыс. потребителей, а в Николаевской области - более 2 тыс. потребителей.
Также из-за обстрелов зафиксировано отключение части абонентов в Житомирской и Харьковской областях.
Людей призывали экономно потреблять электроэнергию вечером, чтобы сохранить баланс в энергосистеме.
Стоит отметить, что 7 июня Украина уже принимала аварийную помощь из Румынии из-за дефицита мощности в энергосистеме.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь.
- Из-за подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС на вечер 8 июня с опасных территорий эвакуировали более 2,3 тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей.
- Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь .
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