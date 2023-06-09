Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"8 июня для балансировки энергосистемы использовалась аварийная помощь из Румынии и Польши. Общий объем помощи составил 1200 МВт-час", - говорится в сообщении.

В настоящее время производство электроэнергии обеспечивает потребности потребителей. В течение пятницы планируется импорт из Словакии мощностью 40-249 МВт. Также имеется незначительный экспорт в Молдову мощностью 7-9 МВт.

Из-за подтопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС, по состоянию на утро 9 июня в Херсонской области остаются обесточенными почти 24 тыс. потребителей, а в Николаевской области - более 2 тыс. потребителей.

Также из-за обстрелов зафиксировано отключение части абонентов в Житомирской и Харьковской областях.

Людей призывали экономно потреблять электроэнергию вечером, чтобы сохранить баланс в энергосистеме.

Стоит отметить, что 7 июня Украина уже принимала аварийную помощь из Румынии из-за дефицита мощности в энергосистеме.