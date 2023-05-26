Что объединяет подавляющее большинство россиян — путинцев и антипутинцев, солдат и поэтов, русских и нерусских, "либералов" и "консерваторов", "ястребов" и "голубей" - это полное отсутствие эмпатии.

А это следствие отсутствия рефлексии (даже люди с высоким уровнем когнитивного развития его если и имели, то потеряли).

А это следствие общественной деградации, умноженной на отсутствие личной духовной стойкости.

Что объединяет подавляющее большинство россиян - путинцев и антипутинцев, солдат и поэтов, русских и нерусских, "либералов" и "консерваторов", "ястребов" и "голубей" - это полное отсутствие эмпатии

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Если общество систематически архаизируется, погружаясь в "красную" парадигму (право силы, централизованная империя, тюремная культура выживания внизу и доминирование наверху, авторитаризм, тирания, эгоизм, насилие, поклонение силе, культ прошлого и мертвых), то эта парадигма воспринимается всеми сознательно или несознательно, чтобы не высовываться, чтобы не попасть под каток.

"Умри ты сегодня, а я завтра." "Только не меня, а с другими будь что будет". Нужна большая личная духовная сила и мощная рефлексия, чтобы вырваться из этого. Только единицы на это способны.

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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