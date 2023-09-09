Россия запустила ударные БПЛА: Воздушные Силы предупредили об опасности в ночь на 10 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный телеграмм-канал Воздушных сил.

"Внимание! Угроза применения врагом ударных БПЛА в Сумской области. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!", - говорится в заявлении ПС в 23:08.

По информации Воздушных Сил, по состоянию на 23:17 ударные БПЛА двигаются в направлении Черниговской области.

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