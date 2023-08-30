Россия запустила ударные БПЛА: Воздушные Силы предупредили об опасности
В ночь с 29 на 30 августа российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрела Украины
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
"Сумская область - угроза применения ударных БПЛА!" - говорится в сообщении, опубликованном в 23:45.
По информации ПС, по состоянию на 23:46 ударные беспилотники двигаются на запад.
Воздушная тревога, по состоянию на 00:01, объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
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