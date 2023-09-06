Россия запустила ударные БПЛА: ситуация в ночь на 6 сентября
В ночь с 5 на 6 сентября российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрела Украины
Об этом сообщает официальный телеграм-канал Воздушных сил.
В направлении южных областей Украины зафиксирован пуск нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда во временно оккупированном Крыму, а также из Приморско-Ахтарска.
"Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БПЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!", - подчеркивают Воздушные Силы.
В 00:34 в Одесской области дали воздушную тревогу. Воздушные Силы сообщили об угрозе применения врагом ударных беспилотников в регионе.
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