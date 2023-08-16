Россия запустила "шахеды" в ночь на 16 августа. Текстовый онлайн событий
В ночь с 15 на 16 августа российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды" для обстрела Украины
О запуске "шахедов" из Приморско-Ахтарска после 22:00 сообщили Воздушные Силы.
Точное количество ударных БПЛА, запущенных Россией, по состоянию на данный момент - неизвестно. Около 1:00 об опасности объявили в Херсонской и Николаевской областях.
Еспресо.TV в режиме реального времени следит за ситуацией:
Глава Одесской ОВА Олег Кипер:
"Жители Измаильского района, прошу вас, если вы еще не в укрытиях - немедленно отправьтесь в безопасные места и будьте там до отбоя угрозы! Жителей всех других районов области также призываю не выходить из укрытий до конца воздушной тревоги.
Напоминаю, что нельзя снимать и выкладывать в интернет работу наших сил ПВО!"
"Группа "шахедов" над Николаевщиной. Двигаются в западном направлении!", - говорится в сообщении ВС.
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