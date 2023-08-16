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Россия запустила "шахеды" в ночь на 16 августа. Текстовый онлайн событий

16 августа, 2023 среда
01:24
Война с Россией

В ночь с 15 на 16 августа российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды" для обстрела Украины

О запуске "шахедов" из Приморско-Ахтарска после 22:00 сообщили Воздушные Силы.

Точное количество ударных БПЛА, запущенных Россией, по состоянию на данный момент - неизвестно. Около 1:00 об опасности объявили в Херсонской и Николаевской областях.

Еспресо.TV в режиме реального времени следит за ситуацией:

Хронология:
02:02
16 августа, 2023 среда
Харьковщина – угроза применения ударных БПЛА!
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01:38

Глава Одесской ОВА Олег Кипер:

"Жители Измаильского района, прошу вас, если вы еще не в укрытиях - немедленно отправьтесь в безопасные места и будьте там до отбоя угрозы! Жителей всех других районов области также призываю не выходить из укрытий до конца воздушной тревоги.

Напоминаю, что нельзя снимать и выкладывать в интернет работу наших сил ПВО!"

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01:28
Воздушные Силы: Большая группа "шахедов" заходит в устье Дуная. Движется в сторону Измаила!
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01:19
Группа ударных БПЛА двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины!
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01:08

"Группа "шахедов" над Николаевщиной. Двигаются в западном направлении!", - говорится в сообщении ВС.

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00:39
Воздушные Силы: Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Запорожская области – угроза применения баллистического вооружения с южного направления!
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00:36
Запорожская область – ракетная опасность!
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22:21
15 августа, 2023 вторник
Известно о пусках "шахедов" из Приморско-Ахтарска.
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Украина
Россия
Николаевщина
Херсонщина
Военные новости
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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