Россия запустила "шахеды" в ночь на 16 августа. Текстовый онлайн событий

О запуске "шахедов" из Приморско-Ахтарска после 22:00 сообщили Воздушные Силы.

Точное количество ударных БПЛА, запущенных Россией, по состоянию на данный момент - неизвестно. Около 1:00 об опасности объявили в Херсонской и Николаевской областях.

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