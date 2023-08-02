Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

В 22:30 стало известно о пусках нескольких групп БПЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска. ВС анонсировали, что беспилотники пересекут воздушное пространство Украины после полуночи.

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