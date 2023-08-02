Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россия запустила "шахеды" по Украине: текстовый онлайн событий
Обновлено
Live

Россия запустила "шахеды" по Украине: текстовый онлайн событий

2 августа, 2023 среда
01:12
Война с Россией

В ночь с 1 на 2 августа российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды" для обстрела Украины

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

В 22:30 стало известно о пусках нескольких групп БПЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска. ВС анонсировали, что беспилотники пересекут воздушное пространство Украины после полуночи.

Еспресо.TV в режиме реального времени следит за ситуацией:

Хронология:
01:15
2 августа, 2023 среда
"Жители всей Одесской области, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Не снимайте работу ПВО, не помогайте врагу!", - ОВА.
close_pic
https://ru.espreso.tv/rossi.. Скопировано link_icon
corner_pic
01:12
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистики в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях!
close_pic
https://ru.espreso.tv/rossi.. Скопировано link_icon
corner_pic
01:10

В Киевской области работает ПВО.

close_pic
https://ru.espreso.tv/rossi.. Скопировано link_icon
corner_pic
01:00

В 1:00 стало известно, что группа БПЛА также двигается над акваторией Черного моря в сторону юга Одесской области, Измаила.

close_pic
https://ru.espreso.tv/rossi.. Скопировано link_icon
corner_pic
00:26

"Группа ударных БПЛА пересекла воздушное пространство в Сумской области! Двигаются на Запад (направление может меняться). Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - заявили Воздушные Силы.

close_pic
https://ru.espreso.tv/rossi.. Скопировано link_icon
corner_pic
Украина
Россия
военные силы Украины
Военные новости
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Читайте также:
обстріл Кривого Рогу
31 июля, 2023 понедельник
Жители многоэтажки в Кривом Роге, потерявшие жилье из-за ракетного удара, получат компенсацию из местного бюджета, - Вилкул
Москва атака безпілотників
1 августа, 2023 вторник
Беспилотники атаковали Москву: один из дронов попал в башню Москва-Сити, минобороны РФ обвиняет Украину
На монументі "Батьківщина-мати" почали демонтаж герба СРСР
1 августа, 2023 вторник
В госдуме РФ призвали нанести удар по Родине-матери в Киеве
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.86
    Покупка 36.86
    Продажа 37.55
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
2 августа
00:45
Обновлено
Тренер "Днепра-1" подтвердил, что 8 футболистов отравились перед матчем ЛЧ против "Панатинаикоса"
00:26
Легендарный голкипер Буффон решил завершить карьеру
00:17
Мария Захарова
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 1 августа
00:07
Обновлено
Не дадим испортить отношения между нашими народами: Зеленский отреагировал на дипломатический скандал между Украиной и Польшей
00:02
В госдуме РФ предлагают потратить в защиту Москвы от дронов 2 млрд рублей
2023, вторник
1 августа
23:45
Обновлено
В Грузии освободили двух украинцев, задержанных на акции протеста против лайнера с россиянами
23:40
Лига чемпионов: результаты всех матчей 2-го квалификационного раунда
23:28
В Украину вернулись 10 детей, депортированных оккупантами
23:13
Граждан Украины и других стран с безвизом с 2024 года обязут оформлять электронное разрешение на въезд в ЕС
23:09
Обновлено
Данилов назвал вбросом публикацию Politico о плане на случай гибели Зеленского
22:48
США и партнеры до сих пор не утвердили план обучения украинских пилотов на F-16
22:34
Готовим ряд международных мероприятий: Зеленский анонсировал важную для внешней политики неделю
22:29
"Днепр-1" дал бой "Панатинаикосу", но вылетел из Лиги чемпионов
21:37
Аналитика
Сергей Згурец
Украинские дроны прогрессируют, а система российского ПВО не может прикрыть Москву. Колонка Сергея Згурца
21:34
В Германии уменьшается потребление пива: эксперты назвали причину
21:13
Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши
21:09
Эксклюзив
Пора перенести войну на территорию России, - генерал-майор СБУ Ягун
20:56
На Бахмутском направлении Силы обороны не разрешили армии РФ восстановить утраченные позиции вблизи Клищиевки, - Генштаб ВСУ
20:48
Turkmenistan Airline
Туркменская авиакомпания после атак дронов прекращает полеты в Москву
20:08
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
20:04
OPINION
Путин разваливает Россию
20:00
Обзор
Победные новости 524 дня войны: после атаки дронов с российского судна эвакуировали раненых, а Украина наладила производство особого беспилотника "Рубака"
19:54
Укрзализныця собрала на продаже чая почти 280 тыс. грн на Армию дронов
19:30
Масштабная схема избегания призыва: прокуратура провела почти 100 обысков в военкоматах 11 областей
19:26
Обзор
Кто такой Тревор Рид: история плена в России и ранения в Украине ветерана-морпеха из США
19:16
Передаст 850 млн грн на ВСУ: ВАКС объявил приговор экс-министру экологии Злочевскому
19:05
Из-за претензий к Twitter: Маск подал в суд на организацию по противодействию ненависти и дезинформации
19:03
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:02
Ярослав Железняк
Нардеп Железняк: Украина провалила дедлайн по двум пунктам по меморандуму с МВФ
18:58
Apple
Apple и Microsoft остаются лучшими компаниями мира по рыночной капитализации
18:44
В Крыму прогремели взрывы в районе Балаклавы, где расположена ТЭЦ и склады боеприпасов, - СМИ
18:29
Евросолидарность
Уклонисты преследуют добровольцев: Заявление фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете
18:24
Насилие, растерянность, панические атаки: в июле в Киеве на телефон доверия поступило на 61% больше обращений, чем в июне
18:21
Исландия закрыла посольство в России
18:18
Возврат довоенного налогообложения: что изменится для бизнеса и как это отразится на ценах в Украине
18:13
F-35
Немецкий концерн Rheinmetall начал строительство завода по производству частей истребителя F-35
18:05
OPINION
Война все равно была бы. Потому что успешная Украина – угроза и раздражитель для России
17:56
Компании российских олигархов платят добровольцам, воюющим против Украины в составе ВС РФ, - расследование
17:50
В Одессе разоблачили военного чиновника, требовавшего от подрядчиков "откаты" за контракты на ремонт казарм
17:34
Сенатор Грэм: ядерный удар РФ по Украине будет нападением на НАТО
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV