Россия запустила "шахеды" по Украине: текстовый онлайн событий
В ночь с 1 на 2 августа российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды" для обстрела Украины
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
В 22:30 стало известно о пусках нескольких групп БПЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска. ВС анонсировали, что беспилотники пересекут воздушное пространство Украины после полуночи.
Еспресо.TV в режиме реального времени следит за ситуацией:
В Киевской области работает ПВО.
В 1:00 стало известно, что группа БПЛА также двигается над акваторией Черного моря в сторону юга Одесской области, Измаила.
"Группа ударных БПЛА пересекла воздушное пространство в Сумской области! Двигаются на Запад (направление может меняться). Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - заявили Воздушные Силы.
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