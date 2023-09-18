Россия запустила крылатые ракеты по Украине в ночь на 18 сентября. Текстовый онлайн

Об этом сообщили Воздушные Силы.

В 3:51 ВС заявили об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

В 4:41 стало известно , что крылатые ракеты двигаются на границе Харьковской и Днепропетровской областей и двигаются в западном направлении. Через 15 минут в ВС отметили , что ракеты направляются в направлении Черкасской области.